‘Farklı ama korkutucu değil’: Doctor Who’nun yeni zaman lordu ilk kez kadın olacak

Britanya’nın kült televizyon dizisi ‘Doctor Who’nun 13’üncü doktoru ilk kez kadın olacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre kadın doktoru canlandıracak Jodie Whittaker, “Bu efsane yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

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BBC’nin düşük bütçeli yapımlarından olmasına rağmen dünya çapında fenomen haline gelen dizide doktor olarak bilinen ve zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan bir Zaman Lordu’nun maceraları konu ediliyor.

Dizinin hayranlarına cinsiyetinden ötürü korkmamalarını söyleyen Whittaker şöyle devam etti: “‘Doctor Who’ hayranları birçok değişimden geçti, bu sadece yeni, farklı bir değişim, ama korkutucu bir değişim değil. İnsanların ne olup ne olamayacağını söyledikleri bir kutuya hapsolmak istemeyen, aksine sürekli olarak kendini zorlamak isteyen bir feminist, kadın, oyuncu ve insan olarak söylemeliyim ki bu çok yorucu bir his.”

Bir süredir, doktor rolünü kadın bir oyuncunun canlandırması için çağrı yapılıyordu.