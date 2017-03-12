Fark ikiye indi: Kayserispor’la 2-2 berabere kalan lider Beşiktaş sekiz maç sonra puan kaybetti

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Kayserispor’u Vodafone Arena’da konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın 55’inci dakikasında Vincent Aboubakar’ın golüyle öne geçti. 64’üncü dakikada Umut Bulut’la eşitliği yakalayan konuk ekip, 82’de Andreas Beck’in kendi kalesine attığı golle skoru 2-1’e getirdi.
Oyunun son bölümünde baskısını artıran siyah-beyazlı ekipte Aboubakar 88’nci dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Ligde sekiz maç sonra puan kaybeden Beşiktaş’la ikinci Başakşehir arasındaki puan farkı ikiye indi. Tehlikeli bölgeden kurtulma mücadelesi veren Kayserispor ise puanını 27’ye yükseltti.