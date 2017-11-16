Fark edilmeyecek: Uçaklarda ‘sivil ve silahlı güvenlik görevlisi’ uygulaması başlıyor

Meclis’te kabul edilen torba yasa maddesine göre sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecek.

Silah taşıdığı belli olmayacak

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, düzenlemenin temel amacı, ‘terörist riski olan dış hatlarda seyahat eden yolcuları korumak ve yolcuların güvenliğini sağlamak.’

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Silahlı olarak uçakta görev yapacak güvenlik görevlisi, İçişleri Bakanlığı ya da emniyet mensubu olacak. Özel güvenlik şirketlerinin bu alanda görev yapmasına sıcak bakılmıyor.

Buna göre sivil giyimli ve silahlı görevli, arka koltukların birinde oturacak ve kimliği belli olmayacak. Görevlinin silah taşıdığı ya da silah bulundurduğu da fark edilmeyecek.

‘Risk tanımlı’ uçuşlar

Tüm uçaklarda silahlı güvenlik elemanı bulundurulması öngörülmüyor. Yalnızca ‘risk tanımlaması’ yapılan uçuşlarda, bir silahlı görevli bulundurulması, duruma göre de artırılabileceği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı, mütekabiliyet ilkesi saklı kalmak kaydıyla Türkiye uçuşu olan yabancı sivil hava araçlarında silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasına izin verecek. Bu ülkelere karşı Türkiye de benzer uçuşlarda silahlı güvenlik görevlisi bulundurabilecek.

Kaynaklar, düzenlemelerde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün ölçüt ve kurallarının dikkate alındığını belirterek, “Bunlara ilişkin uluslararası düzeyde ICAO düzenlemeleri mevcuttur. Türkiye’deki düzenleme de buna uygun olarak yapılmıştır” bilgisini verdi.