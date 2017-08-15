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FARC, son silahlarını da teslim etti: 52 yıllık savaş bitti, ‘yeni dönem başladı’

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Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’yle (FARC) olan savaşlarının sona erdiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre, FARC son silahlarını da kamyona yükleyerek bugün teslim etti.

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Santos, silahların teslim edilmesiyle 52 yıldır örgütle olan savaşlarının sona erdiğini söyledi.

Kolombiya ile FARC arasındaki anlaşma uyarınca örgüt silahlarını teslim ederek siyasete başlayacak. İmzalanan anlaşma sonrası FARC militanlarının silahsızlanma süreci başlamıştı.

Santos, Pondores’te düzenlenen törende şunları söyledi: “Silahların tamamen teslim edilmesi, silahların yüklendiği son kamyonların yola çıkmasıyla bu savaşa son nokta konuldu, çatışmalar tamamen sona erdi ve ulusumuz için yeni bir dönem başladı.”

Kolombiya barış süreci

Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki ilk anlaşma Küba’nın başkenti Havana’da imzalanmış, ancak 2 Ekim 2016’da yapılan referandumda reddedilmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono’nun imzaladığı anlaşmadan iki ay sonra varılan yeni anlaşma bir öncekinde olduğu gibi referanduma sunulmamış, onay için kongreye götürülmüştü.

FARC gerillaları, kamplarından yürüyerek ve botlarla Kolombiya’yı geçerek Birleşmiş Milletler (BM) tarafından izlenen 26 terhis bölgesine ulaşmıştı.

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