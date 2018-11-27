FARC güvence verdi: Silahlarımızı bir daha elimize almayacağız

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), hükümetle imzalanan barış anlaşmasının ikinci yıldönümünde bir daha silahlı mücadeleye başvurmayacağını açıkladı.

Yarım asırdan bu yana Kolombiya hükümetlerine karşı mücedele veren örgüt, dört yıllık müzakerelerin ardından, hükümetle 26 Kasım 2016’da yeni bir barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşma sonucunda FARC, Toplumun Alternatif Devrimci Gücü adlı siyasal partiye dönüşürken, geçen yıl yaklaşık 7 bin militan silahlarını teslim etmişti.

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AFP’nin haberine göre dün başkent Bogota’da katıldığı anma töreninde konuşan ‘Timochenko’ lakaplı eski FARC lideri ve Toplumun Alternatif Devrimci Gücü Başkanı Rodrigo Londono, “Silahları elimize almayacağız, bugünün daha üstün mücadele biçimlerinin olduğuna derinden inanıyoruz “ dedi.

Londono, eski gerillaların öldürülmesine ve af kapsamındaki 400 gerillalanın hala cezaevinde bulunmasına dikkat çekerek, “Ülke (Kolombiya) kadar uluslararası toplum da her an karşılaştığımız zorluklara tanıklık ediyor” diyerek sitem etti.

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Barış anlaşması, henüz faaliyete geçmemiş olsa da kırsal reformlar, hakikatı ortaya çıkaracak bir yargı süreci ve mağdurlara tazminatlar öngörüyor.

Barış anlaşmasını imzalayan eski devlet başkanı Juan Manuel Santos’un halefi yeni başkan Ivan Duque’ün sağcı hükümeti de reform sözü vermişti.