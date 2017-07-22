‘Fantastik dünya’nın karakterleri ABD’deki fuarda buluştu

Sayısız panel ve gösterimin yapıldığı, animasyon, fantastik ve bilim kurgu filmlerinin en büyük fuarı Comic Con 2017, perşembe günü San Diego’da başladı.

Filmlerde kullanılan en son teknolojiler, efektler ve filmlere ait her türlü detayın tanıtıldığı fuarı 100 binin üzerinde insanın ziyaret etmesi bekleniyor.

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İnternet büyük stüdyolara yetişti

Bu seneki fuarda sanal gerçekliğe de büyük yer ayrıldı. Game of Thrones, Walking Dead, Stranger Things, Outlander, Vikings gibi yapımların yanı sıra, Marvel, DC Comics ve Star Wars gibi yapımların standları her sene olduğu gibi fuarda yer alıyor.

Süper kahraman filmleri dışında bu senenin en ilgi çeken yapımlarından bazılarının Harrison Ford’lu Blade Runner 2049, Halle Berry ve Channing Tatum’lu Kingsman The Golden Circle ve Will Smith’in yeni Netflix filmi Bright olması bekleniyor.

İnternet platformunda yayın yapan şirketlerin neredeyse büyük stüdyolar kadar çok yapımla boy göstermeleri de dikkati çekti.