Falcao’dan TFF’nin gol sevincinde sosyal mesafe kuralına tepki: Teknik bir sebebi var mı?

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Falcao, Covid-19 salgını nedeniyle TFF’nin maçlarda gol sevincinde sosyal mesafe kuralı uygulamasına tepki göstererek, “Tüm maç boyunca temas halindeyiz. Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı?” dedi.

Fotoğraf: DHA

Falcao, resmi twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: “Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana.”

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Futbolda Covid-19’dan dolayı bazı Avrupa liglerinde ertelenen maçların oynanması için hazırlıklar başlatılırken, Almanya’da maçlar bugün kaldığı yerden başladı.

Covid-19’dan dolayı maçlara bazı yeni kurallar getiren Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuların gol sonrasında birbirlerine sarılıp sevinç gösterisi yapmamalarını tavsiye etmişti.

Türkiye’de ligler 12 Haziran’da başlıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bugün, “Takımlarda virüs çıksa dahi, pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz” demişti.