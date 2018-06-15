Fakülte birincisi, rektörlüğün hediyelerini ‘Dalga geçiyorlar’ deyip iade etti

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni birinci bitiren 51 yaşındaki Haluk Yılmaz, mezuniyet töreninde kendisine verilen hediyeleri “Dalga geçiyorlar” diyerek iade etti.

Sınıf öğretmeni Yılmaz, üniversiteyi yarıda bırakan oğlunun “Sen bu yaşta zor kazanırsın” demesinin ardından ilk 62 bine girerek gazetecilik bölümünü kazandı.

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Yılmaz, fakülte birincisi olarak eğitimini tamamlarken mezuniyet töreninde kendisine rektörlük tarafından iki karton kutuda hediye verildi.

Üniversitenin hediyeleri: Havlu ve anahtarlık

Yılmaz, törenin ardından oğlunun ısrarıyla hediye paketlerini açtı.

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Yılmaz, şunları söyledi: “Mezuniyet töreninde fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine hediyeler verildi. Hediyeleri açtığımızda şok olduk. Çünkü ilkokul öğrencilerine verilemeyecek hediyeler vermişler. Hediye paketlerinin içinde kurşun kalem, iki liralık tükenmez kalem, not defteri, magnet, karton ayraç, küçük bir şal, fosforlu kalem, düğünlerde otomobillere takılan havlu ile anahtarlık çıktı. Biz oraya hediye bekleyerek gitmedik. Bizim için değerli olan hediye okul birinciliğiydi. Farklı bir beklentimiz yoktu ama en azından bizimle dalga geçilmesini istemezdik.”

İade etti

Fakülte birincisine bunların verilmesinin onur kırıcı olduğunu aktaran Yılmaz, “İnsanların onore edilmesi güzel bir şeydir ama bu şekilde olmaz. Hiçbir şey verilmemesi daha onurlu olurdu, incindik. Fakülte birinciliği benim için yeterliydi. Annemin omzu kırık olduğu için onun yanından ayrılamadım, o nedenle beş gündür bu hediyeleri iade edemedim” dedi.

Açıklamasının ardından rektörlüğe giden Yılmaz, hediyeleri bir rektör yardımcısının sekreterliğine bıraktı.