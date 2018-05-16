Fakıbaba ‘ticari misilleme’yi takmadı: İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İsrail’in Ankara’ya yönelik diplomatik misilleme kapsamında Türkiye’den yaptığı tarım ürünleri ithalatını durdurmasıyla ilgili “Hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsa ne olur, yapmasa ne olur?” dedi.

ABD’nin büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin yaptığı katliam sonrasında Ankara’daki İsrail büyükelçisi gönderilmişti. Bu hamleye Türkiye’nin Kudüs’teki başkonsolosunu göndererek karşılık veren İsrail, Türkiye’den yaptığı tarım ürünleri ithalatını durdurduğunu açıklamıştı.

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İsrail ile Türkiye arasında halen 6 milyar dolara yakın dış ticaret hacmi bulunuyor. Ankara ekonomik konularla ilgili henüz İsrail’e karşı adım atma işareti vermiş değil. İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların iptalini içeren teklif dün TBMM’de AKP’lilerin oylarıyla reddedilmişti.

‘Dinamik bir yapıya sahibiz’

AA’ya konuşan Fakıbaba, “Dünyanın çeşitli ülkeleriyle tarımsal ticari ilişkileri bulunan ve tarımda net ihracatçı olan ülkemizin İsrail gibi küçük bir ülkenin ‘ithalatı dondurması’ndan çekinmesi asla düşünülemez. Ülkemizin tarımı, artık dünya piyasasında alternatif pazarlar bulma noktasında sıkıntı yaşamayan dinamik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Türkiye’yi, küçük bir devletin bu tür tehditlerle sindirmeye çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu ve bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağımızı İsrail’in bilmesi gerekiyor” dedi.

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İthalatın durdurulmasının hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyen bakan, “Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsa ne olur, yapmasa ne olur” diye konuştu.

‘Bütçem cevize yetiyorsa ceviz yerim’

Fakıbaba, son dönemde fıstıktaki fiyat artışı nedeniyle baklava üreticilerinin fıstıklı baklava yapmayacakları yönündeki açıklamasıyla ilgili de, “Baklavayı fıstıklı yemesem ne olur. Fıstıklı tercih eden pahalıyı tercih edebilir. Bütçem cevize yetiyorsa ceviz yerim, dünyanın sonu değil” dedi.