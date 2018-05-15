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Yaramazlara biraz batar!

Fakıbaba duyurdu: ‘Ucuz et’ satan market zinciri sayısı ikiden üçe çıktı

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ‘ucuz et’ satan market zinciri sayısının ikiden üçe çıkarıldığını söyledi.

Fakıbaba dünden itibaren market sayısının üçe, şube sayısının da 13 binden 15 bine çıktığını söyledi.

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Fotoğraf: Reuters

Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla ‘ucuz et’ satışı BİM ve A101 marketlerinde başlanmıştı. Hükümet patlayan et fiyatlarını düşürmek için Sırbistan ve Bosna Hersek’ten et ithal etmeye başlamış, Fransa ve Sudan’dan et alımı için de girişimlere başlamıştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba başlanan uygun fiyattan et satışının piyasa oturana kadar süreceğini söylemişti.

Son olarak, ESK et ucuzlatma hamlesi kapsamında 100 bin baş kasaplık sığır ithal etmek için ihaleye çıkmıştı.

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A101 ve BİM’den sonra marketlere Migros da eklendi.

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