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Yaramazlara biraz batar!

Fakıbaba ‘deli dana’yı takmadı: Dar gelirli almasın diye bahane ediyorlar, ben yiyorum

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlanmadığını söyledi ve ekledi: “Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun” dedi.

Fotoğraf: DHA

Fakıbaba, geçen hafta yaptığı açıklamada, ‘ucuz et’ satan üç market zinciriyle piyasayı regüle ettiklerini belirterek, “Benim eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” demişti

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Cumhuriyet gazetesinde dün yayınlanan habere göre, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlandığı, bu nedenle iki ülkede bağlantılı soruşturma yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği sığır etinde ‘deli dana’ hastalığına rastlanmadığını söylemişti.

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AA’nın haberine göre Fakıbaba, memleketi Şanlıurfa’da konuştu.

AKP’nin ‘hizmet partisi’ olduğunu söyleyen Fakıbaba, Cumhuriyet gazetesinin haberini hatırlattı: “Bazı gazetelere bakıyorum, ‘2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler’ diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar.

Partisini ve bakanlığı ‘vurmak’ için 2011 yılındaki haberi bugünmüş gibi servis edildiğini öne süren bakan şöyle devam etti: “İnsan biraz vicdanen rahatsız olmaz mı, bu nasıl bir olaydır? Bırakın garibanlar et yesin 29 liraya. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun.” 

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