Faizlerin inmesiyle kredili konut satışları dört kat arttı

Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artarken, Merkez Bankası’nın temmuzdaki faiz indirimi sonrası konut kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle yükselişini sürdüren ipotekli konut satışları ise yüzde 410 arttı.

Fotoğraf: Nuhoğlu İnşaat

TÜİK verilerine göre konut satışları eylülde de yükselişini sürdürerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artarak 146 bin 903 adet oldu. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.1 artarak 110 bin 538 adete yükselmişti.

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Konut satışlarında ekonomideki yavaşlama ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle yıl başından bu yana yedi ay boyunca gerileme gözleniyordu. Konut satışları ocakta yüzde 24.8, şubatta yüzde 18.2, martta yüzde 5.3, nisanda yüzde 18.1, mayısta yüzde 31.3, haziranda yüzde 48.6, temmuzda yüzde 17.5 azalmıştı.

‘Merkez’ faiz indirmişti

Merkez Bankası’nın temmuzda 4.5 yıllık aranın ardından yaptığı 425 baz puanlık faiz indirimi sonrası konut kredi faizlerinde kamu bankaları öncülüğünde başlayan indirimlerin etkisiyle ibrenin ağustosta yukarı dönmesi bekleniyordu.

TÜİK’in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, ‘ipotekli satış’ olarak nitelendirilen konut kredili satışlar eylülde yüzde 410.2 artarak 57 bin 811 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.4 oldu.

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Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 azalarak 51bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35 oldu.

İkinci el konut satışları ise eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.3 artarak 95 bin 510 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 azalarak 4 bin 177 oldu.