Faizden sonra Merkez’den bir müdahale daha: Ek döviz satım ihalesi

Merkez Bankası (MB) döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım tutarı 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek. 2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde MB’nin rezervlerinde azalma olmuyor.

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MB’nin dünkü olağanüstü faiz artırım kararı sonrası sert bir şekilde gerileyen dolar/TL bugün yurt içindeki yoğun dolar talebi nedeniyle tekrar yükselişe geçti. TCMB’nin son güncellemesinden sonra dolar/TL 4.74’ün altına geriledi.

Dolar/TL’nin geniş bir bantta dalgalanmasının, düşüşü alım fırsatı olarak kullanan yatırımcıların yoğun dolar talebinden kaynaklandığı belirtiliyor.

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MB Ocak 2014’ten beri ilk kez dün gerçekleştirdiği olağanüstü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmıştı.

Dün 4.9290’a kadar yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, faiz artırım kararı sonrası dün 4.5433’e kadar gerilemişti. Bu sabah 4.6278/4.6350 seviyesinde olan dolar/TL, öğleden önce 4.7414’e kadar yükseldikten sonra tekrar 4.67’li seviyelere geriledi.

Öğleden sonra ise dolar/TL 4.79 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 17.20’de 4.7400 seviyesinde bulunuyor. TL’nin bugün dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 4’ü geçti.

‘MB bir hamle yapsın, kur gerilesin de alayım’

Reuters’a konuşan bir bankacı yurt içi taleple dolar/TL’nin bugün yükseldiğini söyledi: “Kur 4.90 seviyelerini gördüğü için ‘TCMB bir hamle yapsın, kur gerilesin de alayım’ diye bekleyen çok vardı. Dolayısıyla sabahtan beri ciddi bir lokal talebi var ve bu talebin karşılanması gerek. Londra’da çok fazla spekülatif uzun dolar pozisyonu var, bunlar çözülürse dolar/TL tekrar 4.50’ler civarına düşebilir. Yabancı yatırımcı bu artırımdan tatmin oldu mu o önemli ve piyasanın hareketini de bu belirleyecek.”

TCMB’nin dünkü açıklamasından “Gerektiğinde ek parasal sıkılaştırma yapılacaktır” ifadesinin çıkarılması nedeniyle MB’nin 300 baz puanlık artışı yeterli görebileceği ve daha fazla sıkılaştırma yapılmayabileceği belirtiliyor. Ancak bu noktada TL’deki seyrin MB’nin 7 Haziran kararı açısından belirleyici olması bekleniyor.

‘Faiz artırım ihtimalini azalttı’

BNP Paribas/TEB Stratejisti Erkin Işık, söz konusu ifadenin açıklamadan kaldırıldığını ve MB’nin daha dengeli bir duruşa geçtiğini belirtti: “Bunun da 7 Haziran toplantısında faiz artırım ihtimalini azalttığını düşünüyorum. Kurda belirgin iyileşme olmazsa, enflasyon önümüzdeki aylarda yüzde 14 seviyesine, çekirdek enflasyon da yüzde 15 seviyesine ulaşabilir” dedi ve şöyle devam etti: “Enflasyon görünümünde kısa vadeye yönelik bozulma beklentisi ve büyüme odaklı mali politikaların enflasyon ve cari açık risklerini artırması ile kurdaki olumlu tepkinin sınırlı kalabileceğini düşünüyorum.”

Artırım kararına olumlu tepkinin nispeten sınırlı olduğunu söyleyen Işık şöyle devam etti: “Enflasyon, cari açık görünümü kötü ve mali politikalar büyümeyi desteklediği sürece faiz artırımlarının çok etkili olmadığını görebiliriz. Bugüne baktığımızda yüksek döviz borçları nedeniyle şirketlerin döviz talebi devam ediyor olabilir. Bireysel yatırımcının döviz mevduatı da son dönemde belirgin düşüş göstermişti, kurlar yükseldikçe kar realizasyonuna gitmişlerdi. Onlar da dövizlerini geri alıyor olabilir.”