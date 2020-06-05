Faiz kampanyasını gören gayrimenkul şirketlerinden yüzde 25’e varan zam

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesi üzerine, bazı mal sahibi ve gayrimenkul şirketleri harekete geçti.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, yeni kampanya açıklanır açıklanmaz, online ve kurumsal ilan sitelerinde ve diğer satış portallarında rakamlara yüzde 25’lere varan oranlarda zam geldiği görüldü.

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‘Faiz indiriminin avantajını kaybettiriyor’

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, dört-beş gündür ev almak isteyip de fiyat artışıyla karşılaşan çok sayıda tüketiciden telefon ve mail aldıklarını anlattı.

Küçük, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nin bir hafta önce yayımlandığını söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu: “Yönetmelikte belirlenen denetim kurulu hemen harekete geçip gereğini yerine getirmelidir. Nasıl ki gıdada hile, taklit ve tağşiş yapanlar teşhir ediliyorsa konutta düşük oranlı kredileri fırsat bilerek zam yapan firmalar da açıklanmalı. Ticaret Bakanlığı veya ilgili oda, birlik, STK tarafından bu açıklama yapılabilir.”

Küçük, haksız zam nedeniyle faiz indiriminin avantajının kaybolduğunu belirterek, “Bu nedenle piyasada rekabetin ve işlerliğin bozulduğu için Rekabet Kurulu bile devreye girebilir” dedi.

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‘Artış yapana kredi verilmesin’

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, emlakçıların komisyonla çalıştığı için konutun bir an önce satılmasını istediğini, onların zam yapmayacağını savundu.

Aşa, yoğun talep nedeniyle ortalama yüzde 10 artış olduğunu gördüklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Daire özelinde zammın yüzde 25’lere varabildiğini görüyoruz. Özellikle müstakillerde daha çok rastlanılıyor. Bankalar, 27 Mayıs’tan itibaren fiyat artışı yapanlara kredi verilmeyeceğini zaten açıkladı. Vatandaşlar ikinci elde de bunu yapanları ekran görüntüleri ve benzeri delillerle ispat etsinler ve o mülk sahibinin evi için de kredi verilmesin.”

‘Fırsatçıların önüne geçilsin’

Aşa, fırsatçılığın önüne geçilmesini isteyerek, bu tarz zamanlarda ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan mal sahibi ve şirketleri iyi denetlemek gerektiğini vurguladı.