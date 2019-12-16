Faiz indirimi ve ABD ile gerginlik: Dolar 5.85 ile son üç haftanın zirvesinde

Merkez Bankası’nın (MB) geçen haftaki faiz indirimi ve indirimlerin devam edeceği beklentisinin yanısıra, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle dolar/TL 22 Ekim’den bu yana en yüksek seviye olan 5.85’i gördü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cuma günü 5.8120 seviyesinden kapanan dolar/TL, bu sabah saat 09:25’te 5.8225/5.8240 seviyesindeydi. Dolar/TL 5.85’i gördükten sonra saat 11:37’de 5.8450/5.8470 seviyesinde bulunuyor.

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TL dolar karşısında yüzde 0.64 ile gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

‘Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz indirimleri TL’yi zayıflatıyor’

Bir bankacı, “TL’deki kayıpta ana etken Erdoğan’ın açıklamaları ve ABD ile ilişkilerin bozulacağına dair endişeler. MB’nin faiz indirimleri de TL’yi zayıflatıyor” dedi.

ABD Senatosu perşembe günü oybirliğiyle Ermenilerin 100 yıl önce soykırıma uğradığını tanıyan karar tasarısını geçirdi. Bu adım Türkiye’nin tepkisini çekerken, zaten sorunlu olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da germiş oldu.

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Erdoğan ise dün akşam yaptığı açıklamalarda, ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine yaptırım gibi kararlar alınması halinde Ankara’nın mütekabiliyet esasında cevap vereceğini, ancak gerekmesi halinde Türkiye’deki İncirlik ve Kürecik NATO üslerinin de kapatılabileceğini söyledi.

‘Yeni gelişme olmadıkça 5.93’ün üzeri zor’

MB’nin faiz indiriminin ardından TL’nin cazibesinin azaldığına dikkat çeken bir bankacı şunları söyledi: “Geçen hafta toplantıda sonra iki defa aşağı deneme yapmasına rağmen dolar/TL’de kapanışlar pozitif olmadı. Faizde gelinen seviyeler itibarıyla TL’nin bir miktar zayıflaması normal. Kurun son dönemde bulunduğu bant aralığı biraz daha yukarıda oluşabilir. Dolar/TL’de 5.90’ı görebiliriz ancak yeni bir haber akışı olmadıkça 5.93’ün üzeri zor.”

Faiz indirimlerinin sınırlı şekilde devamı bekleniyor

MB yılsonu itibariyle enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine işaret ederek, politika faizini 200 baz puan indirimle yüzde 12 seviyesine çekerken, analistler bundan sonra indirimlerin sınırlı şekilde devam edeceği görüşünde.

Bankacılara göre bu adımlar önümüzdeki dönemde TL’de riskleri artırıyor.

Faiz indirimlerinin devamı beklenirken Erdoğan önümüzdeki yıl faizlerin tek haneye ineceğini söylüyor.

Bu, önümüzdeki yıl faizlerin en az 225 baz düşmesi anlamına gelirken, bankacılara göre koruma kalkanı olan reel faizin azalması TL’nin artan ya da gerçekleşen risklere karşı zayıf kalmasına neden olacak.