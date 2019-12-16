Diken

Yaramazlara biraz batar!

Faiz indirimi ve ABD ile gerginlik: Dolar 5.85 ile son üç haftanın zirvesinde

Merkez Bankası’nın (MB) geçen haftaki faiz indirimi ve indirimlerin devam edeceği beklentisinin yanısıra, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle dolar/TL 22 Ekim’den bu yana en yüksek seviye olan 5.85’i gördü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cuma günü 5.8120 seviyesinden kapanan dolar/TL, bu sabah saat 09:25’te 5.8225/5.8240 seviyesindeydi. Dolar/TL 5.85’i gördükten sonra saat 11:37’de 5.8450/5.8470 seviyesinde bulunuyor.

Reklam

TL dolar karşısında yüzde 0.64 ile gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

‘Erdoğan’ın açıklamaları ve faiz indirimleri TL’yi zayıflatıyor’

Bir bankacı, “TL’deki kayıpta ana etken Erdoğan’ın açıklamaları ve ABD ile ilişkilerin bozulacağına dair endişeler. MB’nin faiz indirimleri de TL’yi zayıflatıyor” dedi.

ABD Senatosu perşembe günü oybirliğiyle Ermenilerin 100 yıl önce soykırıma uğradığını tanıyan karar tasarısını geçirdi. Bu adım Türkiye’nin tepkisini çekerken, zaten sorunlu olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da germiş oldu.

Reklam

Erdoğan ise dün akşam yaptığı açıklamalarda, ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine yaptırım gibi kararlar alınması halinde Ankara’nın mütekabiliyet esasında cevap vereceğini, ancak gerekmesi halinde Türkiye’deki İncirlik ve Kürecik NATO üslerinin de kapatılabileceğini söyledi.

‘Yeni gelişme olmadıkça 5.93’ün üzeri zor’

MB’nin faiz indiriminin ardından TL’nin cazibesinin azaldığına dikkat çeken bir bankacı şunları söyledi: “Geçen hafta toplantıda sonra iki defa aşağı deneme yapmasına rağmen dolar/TL’de kapanışlar pozitif olmadı. Faizde gelinen seviyeler itibarıyla TL’nin bir miktar zayıflaması normal. Kurun son dönemde bulunduğu bant aralığı biraz daha yukarıda oluşabilir. Dolar/TL’de 5.90’ı görebiliriz ancak yeni bir haber akışı olmadıkça 5.93’ün üzeri zor.”

Faiz indirimlerinin sınırlı şekilde devamı bekleniyor

MB yılsonu itibariyle enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine işaret ederek, politika faizini 200 baz puan indirimle yüzde 12 seviyesine çekerken, analistler bundan sonra indirimlerin sınırlı şekilde devam edeceği görüşünde.

Bankacılara göre bu adımlar önümüzdeki dönemde TL’de riskleri artırıyor.

Faiz indirimlerinin devamı beklenirken Erdoğan önümüzdeki yıl faizlerin tek haneye ineceğini söylüyor.

Bu, önümüzdeki yıl faizlerin en az 225 baz düşmesi anlamına gelirken, bankacılara göre koruma kalkanı olan reel faizin azalması TL’nin artan ya da gerçekleşen risklere karşı zayıf kalmasına neden olacak.

Erdoğan’dan ‘Ermeni tasarısı’na tepki: Gerekirse İncirlik’i kapatırız

‘Ermeni tasarısı’ nedeniyle ABD büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı

AKP’li Çelik: ABD’nin Ermeni tasarısı siyasi sorumsuzluktur, kınıyoruz

Dışişleri’nden ABD’nin ‘1915 kararı’na: Bağlayıcılığı ve geçerliliği yok

Libya’ya vize muafiyeti

Türkiye-Libya anlaşmasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi

Erdoğan ve Putin, telefonda Suriye ve Libya’yı görüştü

Erdoğan: Bir sondaj gemisi daha alacağız; Libya’yla ortak arama yapabileceğiz

Akar: Türkiye-Libya anlaşması, diğer ülkelere tehdit değil

Libya anlaşmasına karşı çıkan Atina: ‘Pontus soykırımını’ gündeme getireceğiz

Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı ediyor

Yunanistan, Libya ile Türkiye’nin Akdeniz’deki anlaşmasına itirazını yineledi

Yunanistan’dan, Türkiye-Libya anlaşmasına tepki

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve deniz yetki alanları muhtırası imzalandı

BM’den Türkiye, Ürdün ve BAE’ye Libya’da silah ambargosuna uyma uyarısı

‘Merkez’ faizi 200 baz puan indirdi

Reuters anketi: MB’nin politika faizini 150 puan indirmesi bekleniyor 

Enflasyon sonrası gözler ‘Merkez’de: Faizde 100-200 baz puan indirim bekleniyor

MB’nin beklentinin üstündeki faiz indirimi ardından TL’de baskı sürüyor

‘Merkez’ faizi 250 baz puan indirdi: Beklenti 100 baz puandı

Erdoğan: Faizi en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz

Ekonomistler: ABD’yle anlaşma sonrası ‘Merkez’den faiz indirimi beklentisi arttı

‘Merkez’e göre faiz indirimi ‘önden yüklemeli’ydi, ‘temkinli duruş’ sürecek

Merkez Bankası’ndan, piyasadaki 2.1 milyar doları çekecek hamle

‘Merkez’ faizi 325 baz puan indirdi: Beklenti 250 baz puandı

Merkez Bankası: Enflasyonda iyileşme ve ekonomide ılımlı toparlanma eğilimleri var

SON HABERLER

Gelecek Partisi’nin bir geleceği var mı?

Ahmet Davutoğlu’nun, geçmişte İslamcı siyaset felsefesine dayalı bir dış politika benimsemesi, özellikle Suriye politikası, başbakanken içerideki antidemokratik uygulamalara itiraz etmemesi gibi nedenlerle oluşan ciddi bir bagajı var. Bu bagaj Davutoğlu’nun siyasette yeni bir anlayış oluşturacak, bu anlamda kitleleri etkileyecek bir aktör olmasının önünde ciddi bir engel.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...