Faiz ayarı etkisini gösterdi: Konut satışlarında artış ağustosta yavaşladı

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54.2 artışla 170 bin 408 adet oldu.

Fotoğraf: DHA

Konut satışları, temmuz ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle yüzde 124.3 artışla 229 bin 357’ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

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TÜİK verilerine göre ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 122.6 artışla 76 bin 19 adet oldu.

Temmuzda yüzde 900.6 artışla 130 bin 721 olan ipotekli satışlar hem toplam konut satışları içinde pay hem de aylık satış adedi olarak tarihi rekor olmuştu.

Corona virüsü salgınının etkisiyle konut satışları nisan ayında yüzde 55.5 düşüşle 42 bin 783 adede, mayısta da yüzde 44.6 düşüşle 50 bin 936 adede gerilemişti.

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Ardından kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizlerinde indirime gidilmiş, ilk el konutlara yüzde 0.64 ikinci el konutlara yüzde 0.74 faiz oranı ile bir yıl ödemesiz, 15 yıla kadar vade hayata geçirilmişti.

Ancak ilgili kampanyada faiz oranları ve vadeler ağustos ayı ortasında yukarı revize edilmişti.