‘Faiz artışı’nın perde arkası: Pazartesi karar alındı, Erdoğan iki gün sonra ikna edildi

Reuters, Merkez Bankası’nın çarşamba günkü 300 puanlık faiz artırımına giden süreçte perde arkasında yaşananları yazdı. Buna göre pazartesi günü uzlaşılan mutabakat, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’a iki gün sonra Başbakan Binali Yıldırım tarafından iletilmiş. Erdoğan’ı Yıldırım ikna etmiş.

Çarşamba günü olağanüstü toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, (PPK) geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13.5’ten 16.5’e yükseltmişti.

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Reuters’ın konuya yakın üç kişiye dayandırdığı haberinde, lirada değer kaybının ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın pazartesi günü olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiği ve kurdaki yükselişe karşı atılacak adımları ele aldığı belirtildi.

Haberde, “Konuya yakın kaynaklardan biri, bakanların, risk altında olanın yalnızca para birimi olmadığını, aynı zamanda ekonomiye yönelik ‘kalıcı hasar’ oluşmasının da önüne geçilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi” dendi.

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Toplantıda, kurdaki yükselişi durdurmak için faiz artırımına gidilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı. Ancak Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz artırımına yönelik duruşu nedeniyle hemen hareket geçmek istemedi.

Bunun üzerine, bu toplantının ardından aynı gün içerisinde Başbakan Binali Yıldırım’la yapılan görüşmede, faiz artırılması gerektiği yönünde bir mutabakatın oluştuğu aktarıldı. Görüşmeler, salı günü de devam etti ve liradaki düşüşün önlenebilmesi için atılabilecek ek adımlar değerlendirildi.

Erdoğan ikna edildi

Erdoğan’a faiz artırımı konusunun iletilmesi çarşamba günü oldu. Aynı gün içerisinde liraya yönelik yoğun satışlar devam etmiş ve kur 4.92 düzeyini de aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.

Yıldırım, Erdoğan’la yaptığı olağan görüşmede, liradaki düşüşün durdurulması için faiz artırılması gerektiği görüşünü aktardı. Yıldırım’ın Erdoğan’ı ikna etmesinin ardından Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplanarak, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 300 baz puan artırdı ve yüzde 13,5’tan yüzde 16,5’a yükseltti.

AKP’li yetkili: Geç kalındı

Reuters’a konuşan AKP’li üst düzey bir yetkili, “Bu, geç kalınmış bir karar mıdır? Evet. Eğer artırım daha erken yapılsaydı kur da bu düzeylerde işlem görüyor olmazdı” dedi.

Şimşek ve Çetinkaya’nın önümüzdeki hafta içerisinde yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere Londra’ya gitmesi bekleniyor.