Faik Çetiner: Fenerbahçeliler yeni bir Emre Belözoğlu kolay bulamayacaklar

40 yaşına merdiven dayamış Emre ilk bölümde hem oynadı, hemde oynattı. Takımın gençleri Ferdi ve Ömer Faruk yüreklerini ortaya koydular. Allahyar iyi niyetli ama kapasitesi belli. Ozan, Dirar, Hasan Ali idare ediyorlar.Serdar Aziz ve Falette bir var bir yoklar. Fenerbahçe’nin gençleşen kadrosu ikinci yarıda da çok koştu. Rodrigues şık bir gol attı. Emre Belözoğlu ’60 dakika yeter’ dedi, noktayı koydu. Fenerbahçeliler maçın skoruna değil, kaptanın gidişine takılı kaldılar. Neden mi? Çünkü yeni bir Emre Belözoğlu kolay bulamayacaklar.

Faik Çetiner’in yazısı