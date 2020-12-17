Faik Çetiner: Fenerbahçe korku içinde turu geçiyor

Erol Bulut’un devre arası klasik hamlesi geldi, Sosa dışarı alınırken Ozan Tufan sahaya sürüldü. İkinci Fenerbahçe 10 kişi kaldı mı ne yapacağını, nasıl oynayacağını bilemiyor. Takım inanılmaz temposuz, etki yok, tepki yok. Maçta patlama yapan bir oyuncu yok. Mert Hakan idare ediyor, Pelkas ne oynuyor, anlayan yok. Thiam çıkıyor, Cisse giriyor fark edilmiyor. Çünkü kanatlar çalışmıyor. Sahada adam eksiltecek dikine oynayacak Ferdi 87. dakikada oyuna giriyor.

Rakibinin adından çekinen, tecrübesiz, turu geçmeye inanmayan Karacabey belki de Kadıköy’de tarihe geçecek bir maçı kaçırıyor. Sonuçta da Fenerbahçe korku içinde turu geçiyor. Dünkü görüntüsü ve kalecisi Altay olmadan bakalım Fenerbahçe, Gaziantep’te nasıl bir senaryoyu sahneye koyacak.

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Faik Çetiner’in yazısı