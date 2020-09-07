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Yaramazlara biraz batar!

Faik Çetiner: Fenerbahçe başkanı ve ekibi bu defa işi çok sıkı tutuyor

Kadroya yeni katılan futbolcuların lisansları da çıkartılmış olacak. Bu arada Vedat Muriç’in Lazio transferi gerçekleşirse, yönetim daha da rahatlayacak. Sezon öncesi büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe’de artık kara bulutlar dağılmak üzere.

Başkan Ali Koç yeni gelecek yabancı oyuncular ile artan kontenjanı da bir an önce halletmek istiyor. Vedat Muriç’in Lazio’ya gitmesi an meselesi. Zach, Zanka, Allahyar, Frey ve Dirar en kötü ihtimalle kiraya verilecek.

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Görüldüğü gibi Fenerbahçe Başkanı ve ekibi bu defa işi çok sıkı tutuyor. Tutuyor çünkü camia ve taraftarlarının şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuştuğunu herkesten çok biliyor ve hissediyorlar.

Faik Çetiner’in yazısı

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