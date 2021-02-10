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Yaramazlara biraz batar!

Faik Çetiner: Bakalım Erol hoca bu son ciddi uyarıyı dikkate alacak mı?

Yanlış tercihler, yanlış planlarla Fenerbahçe kupaya veda ederken, Aykut hoca eski takım arkadaşını bir defa daha uyarmış oldu. Bakalım Erol hoca bu son ciddi uyarıyı da dikkate alacak mı?

Faik Çetiner’in yazısı

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