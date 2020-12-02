Sağlık bakanı duyurdu: Dört aşamalı aşı planı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, Türkiye’ye gelecek aşı çeşitleri ve bu aşıların nasıl, ne zaman uygulanacağına dair açıklamada bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Fahrettin Koca, açıklamasında ‘bir ‘inaktif’ virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış bulunduklarını’ ve ‘bir de mRNA aşısı için görüşmelerin devam ettiğini’ söyledi.

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Sağlık bakanı, Türkiye’nin şu anda ‘teminine en yakın olduğu’ aşı türünün ‘inaktif aşı’ olduğunu ve sözleşme yapılan ilk kısmın 11 Aralık’ta geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır.

Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takriben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir.”

Aşıların uygulanması

Koca, enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz alınarak aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütüleceğini bildirdi.

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*İlk aşamada, sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler,

*İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve krtik işlerde çalışan kişileri ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler,

*Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar,

*Dördüncü aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.