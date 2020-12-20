Koca’dan, Gaziantep’teki yangında ‘ihmal’ iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te, özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan, yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangındaki ‘ihmal’ iddialarına ilişkin, “Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin zorlama bir yorumla ihmal olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

Fotoğraf: AA

Dün sabah, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde çıkan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği yangında patlama riskinin önceden bilindiği fakat sağlık bakanlığının uyarı yazısını sadece bir gün önce hastanelere gönderildiği iddia edilmişti.

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Fahrettin Koca, Twitter paylaşımındaki açıklamasında bu iddiaları şu ifadelerle reddetti: “COVID-19 tedavisinde, uygun hastalarda yüksek akış oksijen kullanılması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen bir yöntemdir. Yüksek akış nazal oksijen terapi cihazları, DSÖ tarafndan hazırlanan, pandemide kullanılacak öncelikli cihazlar listesinde de yer almaktadır. Ayrıca COVID-19 tedavisinde önemli yeri olan bu cihazların kullanımına ilişkin detaylar Bilim Kurulumuz tarafından hazırlanan Bakanlığımız Tanı ve Tedavi Rehberinde de yer almaktadır.

Kamu hastanelerimizde çoğunlukla bu cihaz yerine yerli mekanik ventilatör kullanılmaktadır. Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır. Kamu hastanelerimizde, bilhassa pandemi döneminde yerli ventilatör cihazı daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden kamu hastanelerimizin çoğunda ayrı bir cihaz kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bu tür tedaviler yapılabilmektedir.”

Dünyada ve Türkiye’de, yüksek akış oksijen terapi cihazlarının pandemi döneminde çok yoğun olarak kullanıldığını belirten Koca, hasta yükünün arttığı son haftalarda bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktardı ve şöyle devam etti: “Bu itibarla COVID-19 hastası takip eden tüm sağlık kuruluşlarına hitaben bu cihazların kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri açısından genel bir yazı yazılmıştır.

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İllere gönderilen genel yazımızda cihazların kullanımında yoğunluk nedeniyle eklenen personeli de kapsayacak şekilde alternatif metodlar kullanılarak eğitimin garanti edilmesi, kullanımına ilişkin talimatların ve güvenli kullanım kartlarının cihaza yakın bir yerde bulundurulması hatırlatılmıştır. Ayrıca karşılaşılan olumsuz durumla ilgili Bakanlığımıza yapılacak bildirim prosedürleri tarif edilmiştir.

Gaziantep’te meydana gelen elim hadise hakkında Bakanlığımız ve Savcılık tarafından soruşturma başlatmıştır. Bu vesileyle olayda hayatını kaybeden hastalarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.”