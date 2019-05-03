Fahrettin Altun’dan ABD Büyükelçiliği’ne: Basın özgürlüğünün arkasına saklanmayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Büyükelçiliği’nin ‘Türkiye’ye ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığına saygı gösterme çağrısı’ yapmayı sürdüreceklerine dair açıklamasına, “ABD’yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya teşvike devam edeceğiz” mesajıyla tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

ABD Büyükelçiliği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bu sabah şu açıklamayı yapmıştı: “Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz.”

Reklam

‘Washington yoksulluk ve ırk ayrımcılığı sorunlarına odaklansın’

Fotoğraf: Twitter

Twitter hesabından İngilizce paylaşım yapan Altun ise “ABD’yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya çağırıyoruz. Başka ülkeleri suçlamak yerine Washington, aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi kronikleşmiş sorunlarına odaklanmalı” ifadelerini kullandı.