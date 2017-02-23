Fahrettin Altun: Millet bu değişimin kaçınılmazlığına inanmış durumda

Türkiye’nin yeni ve işleyen bir hükümet sistemine ihtiyacı olduğuna inanan ve siyasi kariyerinin başından beri bunu açıkça ifade eden siyasi liderlerden biri de Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Erbakan da, Türkeş de, Özal da, Demirel de, Erdoğan da bugün AK Parti ve MHP tarafından önerilen ve halkoyuna sunulan Cumhurbaşkanlığı sistemine Türkiye’nin duyduğu ihtiyacı farklı şekillerde dile getirmişlerdir. Bu karizmatik liderlerin her biri de devlet başkanı ile hükümet başkanının aynı kişi olması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan’ın, Türkeş’in, Özal’ın ve Demirel’in tesis etmek istedikleri ancak önlerine konan engeller dolayısıyla başaramadıkları sistem değişimini gerçekleştirmek için yoğun uğraş verdi. Bu süreçte en önemli destekçisi halk oldu. Karizmatik bir lider olarak büyük bir boşluk doldurdu ve 15 yıllık siyasi istikrarın üzerine toplumu, siyaseti ve devleti bu değişime ikna etti.

Elbette ret cephesi bunun hayata geçmemesi, bu projenin akim kalması için canla başla uğraşacaklar. Fakat millet bu değişimin kaçınılmazlığına, bu tarihsel ödevin hayatiyetine inanmış durumda. Bu da bu ülkenin en önemli sermayelerinden biri.

Fahrettin Altun’un yazısı