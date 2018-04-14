Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu fena halde sus pus

Bu sıcak gündemde sorulacak soru değil aslında. Ama sormadan edemedim. Zira Kemal Kılıçdaroğlu fena halde sus pus. Birkaç gündür hiç ses yok.

Ortalık yangın yeriymiş, Suriye krizi derinleşiyormuş, ona ne! O kendi tütününü tüttürmenin derdinde. Bir de, ne desin Allah aşkına? Açıktan “Esed’i yedirmeyiz” dese tepki toplayacak. Esed’e laf etse kimse inanmayacak. Malum, kendisi İran ve Rusya’daki siyasetçiler dışında tüm dünyada siyasi kimliği olup da Esed’e arka çıkan nadir isimlerden. Şövenist refleksler!

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Öte yandan ABD’ye bir şey dese Batıcı dostları alınacak. Rusya’ya laf dokundursa Rusçular onu tefe koyacak. Tansiyonu düşürmeye çalışayım, Türkiye’nin ulusal çıkarları ekseninde sarfı kelam edeyim dese, onu da Erdoğan yapıyor.

En iyisi susmak! Hem kendisi için, hem memleketin selameti için!

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Fahrettin Altun’un yazısı