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Yaramazlara biraz batar!

   
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Fahrettin Altun: Hollanda da, Avusturya da Almanya’nın talimatı ve yönlendirmesiyle Türkiye’ye saldırıyor

 

Şunu iyi bilelim. Hollanda da, Avusturya da Almanya’nın talimatı ve yönlendirmesiyle Türkiye’ye saldırıyor. Almanya sureta geri adım attıktan sonra Hollanda’yı ve Avusturya’yı Türkiye’nin üzerine salmaya çalışıyor. “AB neden suskun” diye soruyorlar? Yahu AB demek Almanya demek. Bu yaşananları “Avrupa değerlerinden sapma” olarak göremeyiz. Yeni Avrupa siyasal gerçekliği bu. Çok geçmeden bu yeni siyasal gerçekliğin değerlerini de işitmeye başlarız.

Önemli olan bizim hangi siyasal değerlere ve çıkar telakkisine göre hareket ettiğimiz. Yerli ve milli siyaset bu nedenle hayati.

Batılı ve Batıcı liberallerden medet ummak kadar anlamsız bir durum olamaz. Bakın, Donald Trump’a karşı “hepimiz Müslümanız” diye eylem yapan liberaller, Müslüman bir kadın bakan bir Avrupa ülkesinde, kendi ülkesinin başkonsolosluğunun önünden alınıp sınır dışı edildiğinde nasıl da sus puslar.

Fahrettin Altun’un yazısı

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