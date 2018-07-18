Fahrettin Altun: Devlet, ‘Türkiye de DEAŞ’a yardım ediyor’ söylemini dillendirenlerle hesaplaşmalı

Bakınız, kayıtlara geçmesi için söylüyorum.

Darbeye zemin oluşturmak ve darbenin başarılı olması durumunda darbeyi sözüm ona meşrulaştırmak için çabalayanları ayırt etmek için elimizde bir turnusol kâğıdı var. O da 2013 sonrasında “Türkiye de DEAŞ’a yardım ediyor” söylemi! Bu söylemi, bu iftirayı 15 Temmuz öncesinde her kim dillendirdiyse işte onlar bu ülkenin, devletin sonuna kadar hesaplaşması gereken unsurlar. Hesaplaşıldı mı? Hayır. Hâlâ gazetelerinde, kürsülerinde, meydanlarda aynı söylemi kullanıyorlar. FETÖ ile ağız birliği içinde konuşuyorlar.

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Bütün bunların yanında 15 Temmuz’un sıcaklığı içinde tali görülen, yeterince umursanmayan ihanetlere de dönüp bakmanın zamanı geldi. Örneğin sala okunduğu için camilere, imam ve müezzinlere yapılan saldırıları tek tek incelemeye almamız gerekir.

Fahrettin Altun’un yazısı