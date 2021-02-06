Fahrettin Altun da sansürden şikayetçi!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformlarını eleştirerek “Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez” dedi.

Fotoğraf: DHA

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit olduklarını öne sürdü.

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Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı ‘sanal kaotiklik‘ illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir. Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar ‘zihin ve değerler sömürüsünde‘ üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz”.

Twitter, ‘LGBT sapkını’ ifadesinin yer aldığı iki tweet’ine ‘kuralların ihlal edildiği’ notunu eklediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘nefret davranışı hakkındaki kuralları’ ve ‘taciz içeren davranış hakkındaki kuralları’ ihlal ettiği gerekçesiyle iki tweet’ini daha kısıtlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestolarına katılanları ‘zehirli yılan’ olarak nitelendirdiği paylaşıma Twitter tarafından kısıtlama getirilmişti.