Fahiş fiyatla mal satanlara operasyon: 160 gözaltı

Fahiş fiyatla mal satan ve yurttaşların sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonlarda, 2 milyon 500 bin maske, 142 bin eldiven, 175 bin 608 şişe dezenfektan, 2 bin 506 şişe kolonya, 9 bin 840 litre etil, 4 bin 933 litre izopropil ve 340 litre metil alkol ile 15 bin 731 litre kimyasal madde, 1521 tulum ile maske yapımında kullanılan 50 bin 700 metre kumaş ele geçirildi.

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Şüpheliler hakkında ‘kullanılan ve tüketilen her çeşit eşyanın özelliğini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek’, ‘kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma’ ve ‘içeriğinde zehir bulunan, üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı maddeyi izinsiz üretmek’ suçlarından işlem başlatıldı.