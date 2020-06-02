Fadime Özkan: Yalan terörü dur durak bilmiyor

Türkiye gurur duyulacak bir devlet-millet dayanışmasıyla, sabrederek, inanarak, hukukun ve hakikatin pusulasından ayrılmayarak aştı bu kan çukurlarını.

Hala evlatlar şehit verebiliyoruz maalesef ama geçmiş yıllarla kıyaslandığında nasıl bir saldırının içinden çıktığımız da ortada.

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Lakin yalan terörü dur durak bilmiyor.

Terör örgütlerinin arkasına, yabancı istihbaratların gölgesine sığınarak kaos-kargaşa çıksın diye çalışanlar, yalan ve manipülasyonu gerçeğin yerine koyup siyasi netice hedefleyenler aynen devam.

Fadime Özkan’ın yazısı