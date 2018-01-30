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Yaramazlara biraz batar!

Fadime Özkan: PKK’yı Münbiç’te koruyacağız deyince tırsacağını sanıyor

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Türkiye’nin varoluşsal bir sorun olarak gördüğü terör koridorunu imha konusunda ne kadar kararlı olduğunu hala anlamadığı anlaşılıyor ABD’nin. 30 km’ye fit olacağını, PKK’ya silah yok yalanına kanacağına, PKK’yı Münbiç’te koruyacağız deyince tırsacağını sanıyor. Ya da içerdeki kodları malum adamlarına ÖSO=DEAŞ dedirtince Türkiye’nin haklı pozisyonu ve devlet-millet dayanışması bozulur hesabı yapıyor. Nasıl da yanılıyor. PKK’nın eteği ABD’nin başına geçtiği için olsa gerek. Sınırlı güvenlik hattı değil sınırda güvenlik hattı oluşturacak çünkü Türkiye kararlılıkla.

Fadime Özkan’ın yazısı 

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