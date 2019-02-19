Fadime Özkan: Millet İttifakı tepede kurulurken partiler aşağıda resmen dökülüyor!

7 Haziran öncesi CHP ve HDP arasında başlayan “beraber iyi salladık!” ittifakı o gün bugündür mesafe alıyor. Bahçeli’yi başbakanlıkla ikna edip aralarına alamadılar ama MHP’den küçük bir parça koparmayı başardılar. Ülkücü, sağcı, Kemalist, laik mahreçliler ve ANAP-DYP kalıntılarıyla kurulan İyi Parti sayesinde “merkezle ittifak” iddiası bile taşıyorlar artık.

Lakin Millet İttifakı tepede kurulurken partiler aşağıda resmen dökülüyor!

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CHP’den kopuşlar yerleşik CHP düzenini sarsarken İyi Parti’deki kopuşlar partinin kimliksizliğini pekiştiriyor. Ne siyasi hedefi, ne parti kimliği belli olan Parti’de bulanık su biraz daha bulanıyor.

Fadime Özkan’ın yazısı