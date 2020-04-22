Fadime Özkan: Medyada doğru yapılanma daha akıllıca

Yeni medya düzeni yeni bir iletişim matematiği de gerektiriyor yani. Açıkçası zor, zahmetli ve kaprisli bir müphemlik hali gibi görünüyor şimdilik bana. Hele de hayatın akıl almaz hızının, insanın çılgınca koşuşturmasının aniden ve görünmez bir sebeple durdurulduğu, insanların evlerine kapandığı ve zamanın içe doğru esneyip genişlediği bu küresel salgın döneminde.

Üç gündür süren dizinin hülasası şudur: Medya alanında yaşanan değişimden korkmak, durduramıyoruz diye beyhude şekilde dışında kalmaya çalışmak yerine yeniden düşünmek ve doğru yapılanmayla yönetmek daha akıllıca olacaktır.

Reklam

Fadime Özkan’ın yazısı