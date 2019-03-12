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Yaramazlara biraz batar!

Fadime Özkan: Kalabalığın tamamının bu çirkin eyleme katılmadığı da görülüyor

Feminist Yürüyüş adındaki grup Taksim’deki 8 Mart kalabalığının tamamının sorumluluğunu üzerine alarak “isyanımız ezana değil, polis barikatına” demiş. 

İyi peki de, o kısa videoda yürüyüşe katılan kadınlar ve LGBT’liler arasında, ezan okunurken ezanı ıslıklayanlar olduğu da tereddüde mahal bırakmayacak kadar net. Onu ne yapacağız? Ezan sesiyle eş zamanlı yükseliyor ıslıklar

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Ama kalabalığın tamamının bu çirkin eyleme katılmadığı da görülüyor. Caddenin genelini hızlıca kayda geçiren videodan anlaşılan o ki kalabalık içinde ezan okunurken hareketsiz kalan, belli ki ezanın bitmesini bekleyenler de var. 

Fadime Özkan’ın yazısı

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