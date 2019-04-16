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Yaramazlara biraz batar!

Fadime Özkan: Danışmanları onu Muharrem İnce akıbeti konusunda neden uyarmıyor?

Birileri öne itiyor ve Ekrem İmamoğlu kendince yeni bir seçim kampanyası yürütüyor ama danışmanları onu Muharrem İnce akıbeti konusunda neden uyarmıyor? Karşı blok adayı beyhude yere terliyor. Üstelik boyunu aşan konularda verdiği içeriksiz beyanlar sadece cehaletini sergilemekle kalmıyor, balonunu lüzumsuz yere şişirerek onu hazin sona yaklaştırıyor. 

Fadime Özkan’ın yazısı

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