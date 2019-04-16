Fadime Özkan: Danışmanları onu Muharrem İnce akıbeti konusunda neden uyarmıyor?

Birileri öne itiyor ve Ekrem İmamoğlu kendince yeni bir seçim kampanyası yürütüyor ama danışmanları onu Muharrem İnce akıbeti konusunda neden uyarmıyor? Karşı blok adayı beyhude yere terliyor. Üstelik boyunu aşan konularda verdiği içeriksiz beyanlar sadece cehaletini sergilemekle kalmıyor, balonunu lüzumsuz yere şişirerek onu hazin sona yaklaştırıyor.
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Tiger Woods’un tarihi dönüşü: 11 yıl sonra gelen şampiyonluk
Son büyük başarısını 2008’de ABD Açık Golf Turnuvası’nda şampiyon olarak elde eden ABD’li golfçü Tiger Woods, golf erkeklerde dört büyük turnuvadan biri olan Masters’ı kazandı. 43 yaşındaki Woods, 11 yıl aradan sonra büyük bir organizasyonda şampiyon olarak spor tarihinin en büyük geri dönüş öykülerinden birine imza attı.
Menemen savcısından Libya açıklarında operasyon: 5 ton esrar bulundu
İzmir merkezli olarak emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince Libya açıklarında uluslararası sularda, 15 kişi gözaltına alınırken 5 ton esrar ele geçirildi.
Ankara’daki köpek katliamı: Üç şüphelinin tutuklanması talebine ret
Ankara’da 16 köpeğin öldürüldüğü katliama ilişkin üç kişinin tutuksuz yargılanmasına itiraz reddedildi.
Graffitiyi Türkiye’de yaşatmaya çalışan cesur yürekler fabrikayı boyadı
Türkiye’nin en başarılı ve genç graffiti sanatçılarından oluşan sekiz kişilik bir ekip, 10 gün süren çalışmanın ardından Çerkezköy’deki ATT Concorde Tekstil’e ait fabrikanın dış cephesini boyamış. Şirketin sahibi Nejat Türkmen ve ekiple sokak sanatını konuştuk.
Kesenin ağzı yırtıldı: Merkezi bütçe ilk üç ayda 2018’in yarısı kadar açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi mart ayında 24.5 milyar lira açık verirken, ilk üç ayda 36.2 milyar lira açık kaydedildi. 2018 yılının tamamında bütçe 72.6 milyar lira açık vermişti. 2019 yılı bütçe açığı hedefi ise 80.6 milyar lira.