Fadime Özkan: CHP yatırım yapıyor ama ‘No’ filmi ‘Hayır’ getirmez

CHP yatırımını Şili’den transfer bir yönteme yapıyor ama “No” filmi “Hayır” getirmez.

Şili’deki gerçekliğin, Pinochet üzerinden kurulan hayır’ın Türkiye’deki gerçekle alakası yok çünkü. Bilakis tersinden Evet söylemine katkısı var.

Kıyaslayalım: Şili’yi darbeci general yönetmekte. Devlet terör estirmekte. Yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik gırla gitmekte. Referandum uluslararası kamuoyunun baskısıyla yapılmakta. Pinochet Meclisi feshetmek istemekte. Vesaire.

Türkiye’de ise sistem sivillere daha çok açılmakta. Erdoğan girdiği tüm seçimleri kazanmış bir siyasi. Yabancı istihbaratların, terör örgütlerinin ve ekonomik siyasi medyatik küresel güçlerin hedefi oldu. Referandum Meclis’i fesh etmiyor, bilakis halka yasama organı gibi yürütmenin de halk egemenliğine açılıp açılmamasını soruyor.

Bence No filmi TV’lerde yayınlanmalı.

Fadime Özkan’ın yazısı