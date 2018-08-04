Fadime Özkan: ABD, Türkiye ile ilişkilerini düzeltme imkan ve ihtimalini giderek sıfırlıyor

Türkiye devlet ve millet olarak kendine inançlı ve geri adım atmamak konusunda son derece kararlı. Eli de hiç öyle zayıf değil. Meselenin beka sınırına dayandığını çok iyi biliyor.

Kurulmakta olan çok kutuplu dünyanın bir gereği olarak ilişkilerini çeşitlendiriyor, yeni işbirlikleri kuruyor, zıt kutupları dengeliyor, oyun bozuyor, oyun kuruyor, zaman kazanıyor, bu arada aşama aşama bağımsızlaşıyor, güçleniyor, başka ağlarla bulunduğu yere daha güçlü bağlanıyor.

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Üstelik seçimlerden yeni çıktı. Sistemini yeniledi; vesayeti yendi. Halkoyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesini açıkladı, 100 günlük iş planını ilan etti. ABD’ye karşı Meclis’ten ortak dayanışma metni de çıktı.

Toplumun ise dışarıdan gelen ve her türlüsü daha önce denenmiş olan saldırılara karşı sağlam bir bağışıklığı var.

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Ez cümle, Türkiye ile ilişkilerini düzeltme imkan ve ihtimalini giderek sıfırlıyor ABD. İnönü’nün dediği gibi çünkü; “yeni bir dünya kurulur, Türkiye de yerini alır”.

Fadime Özkan’ın yazısı