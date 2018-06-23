Fadime Özkan: 15 Temmuz’dan farkı yok 24 Haziran’ın

Hatırlayın. 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminden bir yıl önce, 15 Temmuz 2015’te “devrimci halk savaşı” başlatmıştı PKK. Hani Demirtaş’ın halkı devlete karşı kendini korumaya, barikatları savunmaya çağırdığı günler… PKK’nın “öz savunma” güçlerinin asker-polis, çocuk-kadın demeden insanları katlettiği, HDP’li belediyelerin de peş peşe “özerklik” ilan ettikleri günler…

Hah, sadecehendek terörüyle mücadelede ederken şehit düşen 750 evladımızın reyi de olmayacak bu sandıklarda!

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Unutmayın, CHP’nin oy istediği HDP resmi bir açıklamayla PKK’ya “sivilleri öldürme lütfen” demişti. Bir anlamda “İstediğin kadar asker polis öldürebilirsin” yani…

CHP, İP, SP, DP tutumunda zerre değişiklik olmayan HDP’yi ittifaka almadılar ama barajı aşması için oy topluyorlar aralarında. Şehitlerin kanını, ahını, vebalini hiçe sayarak. Sebep? Belli, menfaat. Yeter ki yüzde 50+1 barajını aşırtsın HDP onlara.

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Ezcümle; Türkiye’nin bekası, hepimizin geleceği, güvenliği ve onuru bakımından 15 Temmuz’dan farkı yok 24 Haziran’ın. Şehitlerimizin vebaliyle varacağız zira sandık başına. Layık oluruz inşallah…

Fadime Özkan’ın yazısı