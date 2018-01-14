Faciaya ramak kala: Trabzon’da pistten çıkan uçak son anda kurtuldu

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. Uçağın denize düşmeden son anda toprağa saplandığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Pegasus Havayolları’na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, uçağın alev alma ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı.

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Havalimanı trafiğe kapatıldı

Trabzon Havalimanı, bugün saat 08.00’e kadar hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

Vali Yücel: Yolcular sağlıklı bir şekilde tahliye edildi

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, “Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8’e kadar uçak trafiğine kapatıldı” dedi.

Yolcular o anları anlattı

Olay sırasında uçakta bulunan yolculardan Fatma Gördü, o anları anlattı. Uçağın iniş sırasında büyük bir gürültü ile savrulduğunu anlatan Fatma Gördü, “Bir anda savrulduk. Uçak ön tarafa çakıldı, arka taraf havaya kalktı. Herkes panik yaptı” dedi.

Bir başka yolcu ise, nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Kurtarma çalışması başlatıldı

Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için önlem alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor. Havalimanı çevresinde toplananlar da üstgeçitlerin üzerinden uçağın kurtarılma çalışmalarını izliyor, cep telefonları ile görüntü çekiyor.

Olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı’nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.