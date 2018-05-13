Facianın dördüncü yılı: Aileler yaşlı gözlerle madenci şehitliğinde…

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Manisa’nın Soma ilçesinde dört yıl önce bugün 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasında yaşamını yitirenler anıldı.

Yakınları kaybedenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte madenci şehitliğine giderek dua etti. Aileler gözyaşı dökerken, siyah mermerden yapılan madenci mezarları ve üzerinde el fenerlerinin bulunduğu bölümler Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Aileler adalet bekliyor

Hayatını kaybeden madenci Halil İbrahim Doğan’ın annesi Gülten Doğan, “Dört yılımız acı içinde, ızdırap içinde geçti. Torunlarımı göremiyorum. Yıllar çok zor geçti. Her gün oğlumun mezarına gidiyoruz, ağlayıp geri geliyoruz” dedi.

Doğan’ın babası Ali Şuri Doğan ise adalet çağrısı yaptı: “Her gün acı ve ızdırap yaşadık. İlk önceleri ‘Allah’ın takdiri’ dedik, kabul ettik. Ama adalet yönünden birkaç kişi dışında arkamızda duran yok. Suçluların tahliye olma ihtimali var, buna acı duyuyoruz. Burada yatanların hepsinin annelerinin ellerinden öpüyorum. Kendi annem de olmak üzere annelerin ellerinden öpüyorum.”

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‘O bana gelirdi…’

Hayatını kaybeden Veysel Arkan’ın annesi Menekşe Arkan, “Anneler Günü’nde o bana gelirdi, şimdi ben ona geliyorum. O benim günümü kutlayacaktı, ben onun ölüm yıldönümünü anıyorum. Hayatım bitti” diye konuştu.

Diğer bir madenci İbrahim Duman’ın annesi Seher Duman da şunları söyledi: “Ne hissedeyim? Hiçbir şey hissedemiyorum. Benim oğlum sağ olsaydı, ilk önce bana gelirdi. Çok acılıyım, çok buruğum. Mekanları cennet olsun. Bu sene Anneler Günü’nde acım daha da arttı. Çok şeyler söylemek istiyorum ama sözcüklere boğazıma düğümleniyor.”