Facianın ardından: Kartal’daki tehlikeli binalarda yıkım başladı

İstanbul Kartal’da sekiz katlı binanın çöküp 21 kişinin ölmesinin ardından, etraftaki diğer binalar için de yıkım başladı.

Fotoğraflar: DHA

Üç katı kaçak 27 yıllık Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat’ta çökmüş, olayda 21 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de sağ olarak kurtarılmıştı. Enkaz tamamen temizlenirken çevredeki 10 binanın sekizinin de riskli olduğu ve yıkılacakları açıklanmıştı.

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DHA’nın haberine göre apartmanın hemen yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı’nın yıkımına bugün başlandı. Yıkımdan kısa süre önce, tahliye edilen vatandaşlara evlerinden değerli eşyalarını almaları için izin verildi.

Ardından iş makineleri akşam saatlerinde binanın bulunduğu alana götürülerek balkonları yıkmaya başladı. Balkonların yıkılmasının ardından ara verildi.