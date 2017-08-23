Facialardan ders alınmıyor: İBB’ye ait kamyonetin kasasında işçi taşındı

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Sakarya’da traktörün römorkunda taşınan işçilerin kazada can vermesinin üzerinden henüz günler geçmişken, İstanbul’dan benzer bir görüntü geldi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın Twitter hesabından paylaştığı videoya göre, bir grup işçi, yüksek hızla seyreden bir kamyonetin kasasında taşınıyor.

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Videoda, aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na ait olduğu görülüyor.

Paylan, “Az önce çektiğim görüntüler. İşçileri neden kamyonet kasasında taşıyorsunuz?” diyerek İBB Beyaz Masa’ya soru yöneltti. İBB, şikayetin ‘gereğinin yapılması için ilgili birimlere yönlendirildiğini’ bildirdi.

Sakarya’da geçen günlerde römorkta taşınan işçilerden yedisi, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.