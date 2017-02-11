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Yaramazlara biraz batar!

Faciadan ders alınmadı: Pendik’te 35 yurt ve kurs kaçak, 10’unda yangın merdiveni yok

 

Pendik’teki 59 yurt ve Kuran kursu binasının 35’inin kaçak olduğu, 10 tanesinde de yangın merdiveni bulunmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre Pendik Belediyesi ilçedeki yapılara dair bilgi verdi.

CHP’li Meclis üyeleri Tarık Balyalı ve Ercan Yalçın’ın, Aladağ’da 11 çocuk ile bir eğitmenin can verdiği olay sonrası belediyeye yurtların afetlere hazır olup olmadığını sordu.

Zabıta müdürlüğünün cevabına göre ilçede 59 yurt ve Kuran kursu bunuluyor. Bunların 11’inin ‘yapı kullanım izni’ yok, 35’i de ruhsatı olmadığı için kaçak.

İlçedeki en yüksek yurt binası dokuz katlı. Cami altında da 21 kurs var. Yurt ve kurslardan 10’ununsa yangın merdiveni yok.

Belediye, meclis üyelerinin düzenli denetim yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusuna cevap vermedi.

‘Çocuklar için büyük tehlike’

CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, yurt ve kursların denetimden uzak olduğunu belirterek “Yanıt, çocuklarımızın her yerde ne kadar büyük bir tehlikede olduğunu gösteriyor. Biz, bütün belediyelerden denetimlerini artırarak ruhsatsız, yangın merdivensiz ve kanunlara aykırı hiçbir yurt ya da kursa çalışma imkânı vermemesini istiyoruz. Bu şekilde çalışanlar varsa derhal gerekli işlemler yapılmalı” diye konuştu.

Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 10’lu yaşlarında 10 çocuk, yurt müdürünün altı yaşındaki kızı ve 18 yaşındaki bir eğitmen hayatını kaybetmişti. Yurt, dokuz yıl önce Konya’nın Taşkent ilçesinde LPG patlamasında 17 çocuğun hayatını kaybettiği yurt gibi Süleymancılar Cemaati tarafından işletiliyordu.

Yangından yaralı kurtulan öğrenciler, yangın merdivenlerinin kilitli olduğunu söylemişti. Türkiye çapında da çok sayıda öğrenci, kaldıkları yurdun yangın merdivenlerinin kilitli olduğunu ya da bulunmadığını bildirmişti.

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