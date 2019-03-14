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Yaramazlara biraz batar!

Facebook’un veri paylaşımlarına cezai soruşturma

New York Times gazetesi, Facebook’un Amazon, Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerine kullanıcı verilerine erişim sağladığı anlaşmalar nedeniyle cezai soruşturma açıldığını yazdı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Habere göre New York’taki soruşturma kurulu daha şimdiden en az iki akıllı telefon üreticisi ve bazı aygıt üreticilerini ifadeye çağırdı.

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Facebook sözcüsü NYT’ye soruşturma yetkilileriyle işbirliği yapıldığını ve soruşturmanın ciddiye alındığını belirtti.

2 milyar kullanıcısı bulunan Facebook geçen yıl çoğu kullanıcısının verilerinin Cambridge Analytica adlı şirket tarafından uygunsuz biçimde kullanılmasından ötürü özür dilemişti. Şirket, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde yanlış bilgilendirmelerin yayılmasına alet olduğu için de eleştiri oklarının altında.

Cezai soruşturma haberiyle Facebook hisseleri çarşamba kapanış sonrası yüzde 1.5 düştü. Facebook’un piyasa değeri 494.8 milyar dolar.

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