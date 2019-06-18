Facebook’un kripto para birimi Libra ve dijital cüzdanı Calibra 2020’de geliyor

ABD’li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

The Wall Street Journal’da geçen hafta yer alan haberde Facebook’un Haziran ayı içinde kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı, aralarında Visa, Mastercard, Uber ve PayPal’in bulunduğu birçok şirketin desteğini aldığı belirtilmişti.

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Şirketten yapılan açıklamada Calibra’nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağı vurgulanırken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi ‘kullanıcının izni olmadan’ Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.

Facebook’tan yapılan açıklamada, ‘Libra’nın hedefi, milyarlarca insanın kullanabileceği basit küresel bir para birimi ve finansal altyapı oluşturmaktır‘ denildi.

Libra’nın tek bir varlık yerine dolar ve euro gibi birden fazla para birimine bağlı olacağı belirtilirken, Facebook blockchain birimi başkanı David Marcus, “Libra, dünya genelinde milyarlarca insana daha kapsayıcı ve açık bir finansal ekosisteme erişim olanağı sunuyor” dedi ve ekledi: “Eğer 50 dolar değerinde Libra satın alırsanız, bu 50 dolarlık yatırımınız doğrudan Libra Rezervi’ne gidecek. Libra Rezervi, fiyat istikrarının sağlanması ve Libra’nın piyasadaki dijital para birimlerinin aksine geleneksel para birimleri gibi işlem görmesi için tasarlandı. Libra’nın büyük bir adaptasyon avantajı var. Birçok güvenilir şirket bu yolculuğumuzda bize katıldı, bu sebeple Libra’nın yaygınlaşması yüksek bir olasılık.”