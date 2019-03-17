Diken

Yaramazlara biraz batar!

Facebook’tan 1.5 milyon Yeni Zelanda saldırı videosu kaldırıldı

Facebook, Yeni Zelanda’da failin sosyal medyadan canlı yayınladığı terör saldırısından sonraki 24 saat içinde yüklenen 1.5 milyon videonun silindiğini açıkladı.

Kaynak: Facebook

Facebook’un Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Saldırı sonrası ilk 24 saat içinde dünya çapında paylaşılan 1.5 milyon saldırı videosunu sildik. Bu 1.5 milyon videonun 1.2 milyonu doğrudan yükleme sırasında doğrudan bloke edildi.”

Reklam

Yeni Zelanda saldırganı Brenton Tarrant, 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Facebook’tan canlı yayınlamıştı.

Facebook, ayrıca saldırı videosunun kurgu programlarıyla editlenmiş ve rahatsız edici görüntülerin kesildiği versiyonlarının da trajediden etkilenen insanlara ve yerel otoritelerin endişelerine saygıdan kaldırılmakta olduğunu duyurdu.

Reklam

Yeni Zelanda’da bir havalimanı şüpheli paket nedeniyle kapatıldı

Yeni Zelanda’da bir vatandaş önceden uyarmış: ‘O silah kulübünde sıkıntı var’

Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi

Erdoğan Yeni Zelanda’daki cami katliamı görüntülerini mitingde izletti

Yeni Zelanda’daki saldırıyı öven Ekşi Sözlük yazarına tutuklama

Ölüm onları güvenli diye göç ettikleri Yeni Zelanda’da buldu

Yeni Zelanda’daki terör saldırısı sonrası Ekşi Sözlük yazarına savcılık incelemesi

Ölenlerin yasını tutan Yeni Zelanda bayrakları yarıya indirecek, etinlikler iptal

Camileri tarayan saldırgan çıplak ayak ve mahkum kıyafetiyle hakim karşısında

Yeni Zelanda saldırganı geçmişte bir süre Türkiye’deymiş

Meclis’teki beş partiden Yeni Zelanda’daki cami saldırısına kınama bildirisi

Yeni Zelanda’daki cami saldırısında iki Türk yaralı

Saldırganın kendi ağzından profili: Normal bir çocukluk geçirdim, sıradan bir beyazım

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Böyle insanların bu ülkede yeri yok

Erdoğan cami katliamını kınadı: Yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının örneği

Yeni Zelanda’da iki camide katliam: Cuma namazında saldırdılar

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...