Facebook’tan 1.5 milyon Yeni Zelanda saldırı videosu kaldırıldı

Facebook, Yeni Zelanda’da failin sosyal medyadan canlı yayınladığı terör saldırısından sonraki 24 saat içinde yüklenen 1.5 milyon videonun silindiğini açıkladı.

Kaynak: Facebook

Facebook’un Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Saldırı sonrası ilk 24 saat içinde dünya çapında paylaşılan 1.5 milyon saldırı videosunu sildik. Bu 1.5 milyon videonun 1.2 milyonu doğrudan yükleme sırasında doğrudan bloke edildi.”

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Yeni Zelanda saldırganı Brenton Tarrant, 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Facebook’tan canlı yayınlamıştı.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload… — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) March 17, 2019

Facebook, ayrıca saldırı videosunun kurgu programlarıyla editlenmiş ve rahatsız edici görüntülerin kesildiği versiyonlarının da trajediden etkilenen insanlara ve yerel otoritelerin endişelerine saygıdan kaldırılmakta olduğunu duyurdu.