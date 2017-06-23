Facebook’ta ‘Türkiye’ye kapatılan’ gökkuşağı simgesi saatler sonra geri geldi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına izin vermeyeceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’ye de “Böyle bir şeye fırsat verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve sizler terör devletleriyle anılırsınız” diye seslendi.