Facebook’ta ‘Türkiye’ye kapatılan’ gökkuşağı simgesi saatler sonra geri geldi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un Türkiye’de dolaşımdan kaldırılan ‘Onur Haftası’na özel gökkuşağı simgesi, saatler sonra geri geldi.
Pek çok ülkede otomatik olarak devreye giren simgeyi, Türkiye’deki kullanıcılar sadece Facebook Pride sayfasını beğenerek kullanabiliyor.
Haziran ayı başından beri kullanılabilen simge bugün Türkiye’deki Facebook kullanıcılarına tamamen kapatılmıştı.
Gökkuşağı, kapatılmasından saatler sonra geri geldi.
Facebook, söz konusu simgeyi Singapur, Mısır, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Sırbistan ve Rusya gibi ülkelerde devreye sokmamıştı.