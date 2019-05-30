Facebook’ta genel kurul gündemi: Zuckerberg için güvenoyu oylaması

Sosyal medya sitesi Facebook, bugün yıllık genel kurul toplantısını yapacak. Toplantıda, hem yönetim kurulu hem de icra kurulu başkanlığını (CEO) yürüten Mark Zuckerberg’in yönetim kurulu başkanlığını bırakması talebiyle oylama yapılması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Facebook’un kurucusu Zuckerberg’in yönetim kurulu başkanlığını bırakmasını isteyen hissedarlar onun şirketin işleyişine odaklanması gerektiğini savunuyor. Şirketin hisselerinin yüzde 60’ına sahip olan Zuckerberg’in oylamayı kaybetmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Ancak, analistler hissedarların ne kadarının Zuckerberg’in yönetim kurulu başkanlığını bırakması gerektiği yönünde oy kullanacağının onun liderliği konusunda güvenoyu niteliğinde olacağını savunuyor.

7 milyon dolarlık (41.43 milyar lira) Facebook hissesi bulunan ve yüzlerce milyon dolarlık hisselere sahip şirketlerle işbirliği yaptığını söyleyen Trillium Yatırım Yönetimi, Zuckerberg’in yönetim kurulu başkanlığını bırakmasını isteyenlerin başını çekiyor. Şirketin kıdemli başkan yardımcısı Jonas Kron “Dünyanın en yüksek profilli şirketlerinden birinde iki tam zamanlı işi yürütüyor. Sadece CEO olmaya odaklanıp bağımsız bir yönetim kurulu başkanının görev yapmasına izin verse çok daha iyi olur” görüşünü savundu.

Facebook’un eski güvenlik birimi başkanı Alex Stamos da 21 Mayıs’ta yaptığı bir konuşmada Zuckerberg’in yönetim kurulu başkanlığını bırakması çağrısında bulunmuştu. Zuckerberg ise görevde kalmasını şu sözlerle savunmuştu: “Dünyada eşi benzeri olmayan Facebook gibi bir şeyi kurduğunuzda işleri berbat edeceğiniz zamanlar olacaktır. İnsanlar bizim hatalarımızdan ders alıp almadığımıza bakmalı.”