Facebook’ta ‘corona’ telaşı: Küresel Pazarlama Zirvesi’nden çekildi

Facebook, yeni tip corona virüsü nedeniyle mart ayında ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek olan ‘Küresel Pazarlama Zirvesi’ne katılımını iptal etti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan bir Facebook yetkilisi “Corona virüsü nedeniyle artan sağlık risklerini göz önünde bulundurarak Küresel Pazarlama Zirvesi’ni iptal ettik” dedi.

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9-12 Mart arasında yapılacak zirveye 4 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyordu.

Hafta başında, telekom şirketlerinin yılda bir kez bir araya geldiği, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi de birçok katılımcının ‘corona‘ nedeniyle gelmemesi üzerine iptal edilmişti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1526’ya ulaştı.



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